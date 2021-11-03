«Горят леса и в Калифорнии»: Песков ответил на слова Байдена о горящей тундре

Кремль не согласен с высказыванием президента США Джо Байдена о пожарах в тундре и якобы бездействии Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тундра горит»: Байден обвинил Путина в халатном отношении к климату

Ранее Байден в ходе ежегодной конференции ООН по изменению климата упрекнул президента РФ Владимира Путина в горящей тундре, «серьезных проблемах с климатом» и отсутствии намерений «что-либо изменить».

Комментируя слова американского лидера, Песков отметил, что Москва не согласна с «подобной постановкой вопроса».

«Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира. Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся», — цитирует Пескова ТАСС.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КлиматДмитрий ПесковДжо БайденВладимир Путин
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