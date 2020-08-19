Горисполком Гродно выполнил ряд требований протестующих

Исполком белорусского города Гродно по требованию оппозиционного штаба Светланы Тихановской создал совет общественного согласия с участием представителей гражданского общества, органов исполнительно и общественной власти.

Как пишут «Известия», гродненский исполком также отчитался об освобождении всех задержанных за участие в демонстрациях. Власти определили места проведения массовых мероприятий и пообещали провести разбирательства по фактам обращения граждан с жалобами на причинение вреда здоровья.

Массовые протестные акции в Белоруссии начались сразу после того, как власти объявили о победе Александра Лукашенко на президентских выборах. Оппозиция назвала результаты сфальсифицированными и считает новым президентом Светлану Тихановскую, официально набравшую чуть больше 10% голосов. На предприятиях страны начались забастовки.

