Горисполком Гродно выполнил ряд требований протестующих
Исполком белорусского города Гродно по требованию оппозиционного штаба Светланы Тихановской создал совет общественного согласия с участием представителей гражданского общества, органов исполнительно и общественной власти.
Как пишут «Известия», гродненский исполком также отчитался об освобождении всех задержанных за участие в демонстрациях. Власти определили места проведения массовых мероприятий и пообещали провести разбирательства по фактам обращения граждан с жалобами на причинение вреда здоровья.
Массовые протестные акции в Белоруссии начались сразу после того, как власти объявили о победе Александра Лукашенко на президентских выборах. Оппозиция назвала результаты сфальсифицированными и считает новым президентом Светлану Тихановскую, официально набравшую чуть больше 10% голосов. На предприятиях страны начались забастовки.
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