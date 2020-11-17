Горбачёв не получит неприкосновенность по новому закону РФ

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что первый президент СССР Михаил Горбачёв не попадает под действие закона о неприкосновенности экс-президента, сообщает ТАСС.

Павел Крашенинников, один из авторов законопроекта о гарантиях бывшему президенту России и его семье, уточнил, что речь в документе идёт именно о главе Российской Федерации, тогда как Михаил Горбачёв был президентом Советского Союза, по сути, другой страны.

Ранее думский комитет по госстроительству и законодательству порекомендовал нижней палате парламента принять законопроект, согласно которому, сложивший полномочия российский президент не может быть привлечён к уголовной или административной ответственности, задержан или арестован, подвергнут допросу, обыску, личному досмотру.

Кроме того неприкосновенность бывшего главы государства распространяется на используемые им жилые и служебные помещения, транспорт, средства связи, принадлежащие ему документы, багаж, переписку.

Также в законопроекте предлагается прописать возможность лишения неприкосновенности только по решению Совфеда на основании обвинения от Госдумы в госизмене или ином тяжком преступлении. При этом обязательно наличие заключения Верховного Суда о признаках преступления в действиях экс-президента, а также заключение Конституционного Суда о соблюдении порядка выдвижения обвинения.

