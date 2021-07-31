Горбачев рассказал о важности переговоров РФ и США по стратстабильности
Михаил Горбачев высказался о важности переговоров России и США по стратстабильности, сообщают «Известия». Бывший президент СССР сегодня отметил важность сокращения стратегических наступательных вооружений, а также выразил надежду, что российско-американские переговоры по стратегической стабильности ни одна из сторон не станет затягивать. «Тридцать лет СНВ-1 — очень хороший юбилей. Всех можно с ним поздравить. И в этот день я хочу сказать: сокращение стратегических наступательных вооружений остается важнейшей темой», — рассказал он «РИА Новости».
Горбачев уверен, что сейчас эта тема не закрыта, и высоко оценил тот факт, что наконец начались переговоры России и США по вопросу стратегической стабильности. До этого американский лидер Джо Байден заявил, что с надеждой смотрит на переговоры Москвы и Вашингтона.
Ранее стало известно, что США из-за ограничений на найм иностранных сотрудников уводят 182 человека, работающих в дипломатических объектах в России.
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