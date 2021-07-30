США уволят более 180 сотрудников дипмиссий в РФ
США из-за ограничений на найм иностранных сотрудников уводят 182 человека, работающих в дипломатических объектах в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. Сокращения пройдут на объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.
Блинкен назвал новые меры досадными, отметив, что это значительно отразится на деятельности миссий.
Ранее посол США в России Джон Салливан заявлял, что посольство США в Москве после 1 августа перестанет предоставлять консульские услуги из-за нехватки персонала.
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