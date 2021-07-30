США уволят более 180 сотрудников дипмиссий в РФ

США из-за ограничений на найм иностранных сотрудников уводят 182 человека, работающих в дипломатических объектах в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. Сокращения пройдут на объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.

Блинкен назвал новые меры досадными, отметив, что это значительно отразится на деятельности миссий.

Ранее посол США в России Джон Салливан заявлял, что посольство США в Москве после 1 августа перестанет предоставлять консульские услуги из-за нехватки персонала.



