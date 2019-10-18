Горбачев рассказал о своем письме Владимиру Путину

18 октября 201907:11

Бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что недавно написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, пишут «Известия».

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Горбачев признался, что обращается к мировым лидерам лишь в определенных ситуациях и в форме краткого письма. По его словам, он писал не только Путину, но главе Франции Эммануэлю Макрону.

Отставной политик заявил, что наступили «тревожные времена», а на руководителях стран лежит «огромная ответственность», отмечает RT.

Также экс-президент СССР рассказал, что написал книгу «Будущее глобального мира». Труд уже переведен на несколько языков и, как надеется Горбачев, с ним смогут ознакомиться мировые лидеры, передает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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