Горбачев рассказал о своем письме Владимиру Путину

Горбачев признался, что обращается к мировым лидерам лишь в определенных ситуациях и в форме краткого письма. По его словам, он писал не только Путину, но главе Франции Эммануэлю Макрону.

Отставной политик заявил, что наступили «тревожные времена», а на руководителях стран лежит «огромная ответственность», отмечает RT.

Также экс-президент СССР рассказал, что написал книгу «Будущее глобального мира». Труд уже переведен на несколько языков и, как надеется Горбачев, с ним смогут ознакомиться мировые лидеры, передает РИА ФАН.

