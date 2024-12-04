Голосование по импичменту президенту Южной Кореи может пройти 6-7 декабря

По данным агентства, проект представят в парламенте 5 декабря.

«Голосование по нему планируется провести 6-7 декабря», — отмечается в материале.

Предположительно, в Южной Корее решили ускорить процесс импичмента в связи с усилением негативных настроений в обществе из-за объявления военного положения. Планируется, что проект импичмента представят на заседании Национального собрания в полночь 5 декабря. Далее пройти спустя 24 часов, но не позже чем в течение 72 часов, должно пройти голосование по документу. Оппозиция планирует провести его в рамках заседания с полуночи 6-го до полуночи 7 декабря.

Ранее южнокорейская оппозиционная партия призвала привлечь Юн Сок Еля к ответственности за введение военного положения, нарушающее конституцию страны, пишет 360.ru.

