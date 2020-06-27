Голландский прокурор назвал «несостоятельной» версию с истребителем в деле MH17
Голландский прокурор Вард Фердинандуссе заявил, что версия о том, что Boeing MH17 был сбит военным истребителем, недостаточно состоятельна, чтобы ее расследовать. Об этом сообщает РБК.
На слушаниях в Гааге Фердинандуссе указал на то, что существующие доказательства, обнаруженные обломках боинга, а также записи бортового компьютера и свидетельства очевидцев катастрофы говорят о несостоятельности версии с истребителем. Версия с истребителем была выдвинута стороной защиты обвиняемого Олега Пулатова.
Boeing "Малайзийских авиалиний" потерпел крушение в районе Донбасса в 2014 году, 298 человек, находящихся на территории страны, погибли. Украина и ряд стран Запада заявили о том, что самолет был сбит из российского комплекса "Бук", РФ отрицает это обвинение.
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