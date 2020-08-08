Дегтярёв опроверг разрешение чиновникам летать бизнес-классом
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что не давал разрешения на командировочные перелеты региональных чиновников бизнес-классом.
«С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелёты хабаровских чиновников бизнес-классом», — отметил Дегтярёв в своем Telegram-канале.
Врио губернатора Хабаровского края заявил, что 5 августа им было подписано постановление, которое позволяет перемещения чиновников эконом-классом, сообщает RT.
На этой неделе на официальном интернет-портале нормативных правовых актов Хабаровского края был опубликован законопроект, в соответствии с которым чиновникам из регионального правительства возмещают затраты на перелеты в сумме не выше стоимости бизнес-класса, проезд морским и речным транспортом – по стоимости каюты люкс, а в железнодорожном транспорте – по цене билета в вагоне повышенной комфортности, пишут «Известия».
В правительстве региона заявили, что проект закона не был согласован с Дегтярёвым, и выясняют, как документ появился на официальном интернет-ресурсе.
Ранее НСН сообщала о намерении Дегтярёва навести порядок с вырубками в Хабаровском крае. Врио губернатора не поверил официальным данным об их объемах и отметил, что получает от жителей многочисленные жалобы на большое количество незаконных вырубок леса.
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