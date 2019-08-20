Глубоко европейская страна. Макрон перешёл на русский, впечатлённый встречей с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон записью на русском языке в Facebook подвёл итоги переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Французский лидер назвал Россию «очень глубоко европейской страной».

«Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», - приводит RT выдержку из его поста.

Макрон констатировал прогресс, достигнутый по многим политическим и экономическим вопросам в российско-французских отношениях. Он также заявил он необходимости разработки архитектуры безопасности и доверия между Евросоюзом и Россией.

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Ранее на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон заявил об уверенности в европейском будущем России.

Генеральный директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков в комментарии Ura.ru отметил, что таим образом президент Франции посылает явный сигнал российской несистемной оппозиции.

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Фото: facebook.com/EmmanuelMacron
ТЕГИ:МакронПутинПереговоры

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