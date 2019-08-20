Глубоко европейская страна. Макрон перешёл на русский, впечатлённый встречей с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон записью на русском языке в Facebook подвёл итоги переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Французский лидер назвал Россию «очень глубоко европейской страной».

«Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», - приводит RT выдержку из его поста.

Макрон констатировал прогресс, достигнутый по многим политическим и экономическим вопросам в российско-французских отношениях. Он также заявил он необходимости разработки архитектуры безопасности и доверия между Евросоюзом и Россией.