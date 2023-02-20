Global Times: Европа погрязла в ненависти к России

По словам младшего научного сотрудника Китайской академии социальных наук Чжан Хуна, на сегодняшний день всем вовлеченным в конфликт сторонам трудно достичь договоренностей. Хун указал, что предложения Китая на Мюнхенской конференции по безопасности, а также документ, который скоро будет опубликован, говорят миру о том, что Китай активно ищет "решение этого кризиса".

Ранее представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Москве и Киеву следует прекратить боевые действия. По его словам, России и Украине нужно как можно скорее сесть за стол переговоров, а Запад должен найти компромисс с РФ по вопросам безопасности. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Украина заблокировала переговоры с Россией, на которых сама и настаивала, сообщает НСН.

