Global Times: Европа погрязла в ненависти к России
Европа погрязла в ненависти к России, а Вашингтон настолько сильно хочет проигрыша Москвы, что ему неважно, как и чем закончится украинский конфликт, с подобным настроем будет сложно посадить РФ за стол переговоров. Об этом сообщается в статье издания Global Times.
По словам младшего научного сотрудника Китайской академии социальных наук Чжан Хуна, на сегодняшний день всем вовлеченным в конфликт сторонам трудно достичь договоренностей. Хун указал, что предложения Китая на Мюнхенской конференции по безопасности, а также документ, который скоро будет опубликован, говорят миру о том, что Китай активно ищет "решение этого кризиса".
Ранее представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Москве и Киеву следует прекратить боевые действия. По его словам, России и Украине нужно как можно скорее сесть за стол переговоров, а Запад должен найти компромисс с РФ по вопросам безопасности. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Украина заблокировала переговоры с Россией, на которых сама и настаивала, сообщает НСН.
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