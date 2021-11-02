Патрушев встретился с главой ЦРУ в Москве
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата российского Совбеза.
В пресс-службе уточнили, что стороны обсуждали российско-американские отношения. Другие подробности о встрече пока не приводятся.
Это первая встреча Патрушева и Бернса на посту главы ЦРУ. Ранее политики виделись в 2013 году в ходе визита секретаря российского Совбеза в США. Бернс тогда был исполняющим обязанности госсекретаря.
В начале сентября Патрушев с Бернсом якобы уже встречались в Дели и обсуждали ситуацию в Афганистане. Об этом сообщали ряд СМИ. В пресс-службе аппарата Совбеза тогда опровергли эту информацию, а в Кремле отказались комментировать ситуацию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+39 008 / сут.
Умерли
241 тыс.+1 178 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+30 905 / сут.
- МЧС: Москва останется в тумане до конца дня
- Привитых первым компонентом перестанут пускать в свердловские ТЦ с начала зимы
- Патрушев встретился с главой ЦРУ в Москве
- «Взаперти»: Пассажиры московских рейсов, севших в Нижнем Новгороде, жалуются в прокуратуру
- Умер старейший в России ветеран Великой Отечественной войны
- Аналитики раскрыли ущерб экономике после введения нерабочих дней
- СМИ: Летевший из Венгрии в Москву самолет сел в Киеве, где его «развернули» назад
- AP: Поисковая система Yahoo перестанет работать в Китае
- Собянин поручил создать в Москве цифровую платформу для обучения водителей такси
- Минобрнауки разрешило вузам продлить удаленку с 8 ноября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru