Главы стран Балтии призвали ЕС ввести санкции в ответ на задержание Навального

Главы министерств иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали освободить российского оппозиционера Алексея Навального, говорится в совместном заявлении министров Урмаса Рейнсалу, Эдгарса Ринкевича и Габриелюса Ландсбергиса.

Они сообщили, что задержание политика российскими официальными властями неприемлемо и потребовали его немедленного освобождения. «ЕС должен быстро отреагировать, а если Навального не освободят, в качестве ответа на столь грубые действия следует рассмотреть введение ограничительных мер», - следует из заявления.