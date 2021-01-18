Главы стран Балтии призвали ЕС ввести санкции в ответ на задержание Навального

Главы министерств иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы призвали освободить российского оппозиционера Алексея Навального, говорится в совместном заявлении министров Урмаса Рейнсалу, Эдгарса Ринкевича и Габриелюса Ландсбергиса.

Они сообщили, что задержание политика российскими официальными властями неприемлемо и потребовали его немедленного освобождения. «ЕС должен быстро отреагировать, а если Навального не освободят, в качестве ответа на столь грубые действия следует рассмотреть введение ограничительных мер», - следует из заявления.

Советник Байдена призвал к освобождению Навального

Ранее Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по национальной безопасности, призвал к немедленному освобождению российского оппозиционера Алексея Навального.

По данным УФСИН по Москве, Навального будут содержать под стражей до суда, который определит меру пресечения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеСанкцииАлексей Навальный
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