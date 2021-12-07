Главы пяти государств призвали Россию к «деэскалации» на границе с Украиной

В беседе участвовали президент США Джо Байден, лидер Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги, врио канцлера Германии Ангела Меркель. Разговор состоялся в преддверии переговоров Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным, запланированных на 7 декабря.

Главы государств призвали Россию к деэскалации напряженности на границе, уважению суверенитета Украины, подтвердили приверженность работе «на благо мира и безопасности в Европе», пишут Известия.

Кроме того, участники беседы поддержали возобновление переговоров в нормандском формате. Главы государств намерены созвониться после переговоров Путина и Байдена, пишет Газета.ру.

