Главы МО Украины и Британии заявили о нежелании враждовать с РФ

Министры обороны Украины и Великобритании Алексей Резников и Бен Уоллес заявили о нежелание враждебных отношений с РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление министров стран.

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Между тем, в документе также отмечается, что обе стороны обеспокоены «военной активностью России» у границ с Украиной.

Ранее издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показана концентрация российских войска и техники на границе с Украиной.

Уоллес в настоящее время находится с визитом на Украине. Заявление было сделано по итогам личной встречи министров обороны двух стран.

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Фото: facebook.com/andrii.zahorodniuk
ТЕГИ:УкраинаВеликобритания
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