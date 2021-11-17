Главы МО Украины и Британии заявили о нежелании враждовать с РФ
Министры обороны Украины и Великобритании Алексей Резников и Бен Уоллес заявили о нежелание враждебных отношений с РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление министров стран.
Между тем, в документе также отмечается, что обе стороны обеспокоены «военной активностью России» у границ с Украиной.
Ранее издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показана концентрация российских войска и техники на границе с Украиной.
Уоллес в настоящее время находится с визитом на Украине. Заявление было сделано по итогам личной встречи министров обороны двух стран.
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