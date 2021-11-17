Главы МО Украины и Британии заявили о нежелании враждовать с РФ

Между тем, в документе также отмечается, что обе стороны обеспокоены «военной активностью России» у границ с Украиной.

Ранее издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показана концентрация российских войска и техники на границе с Украиной.



Уоллес в настоящее время находится с визитом на Украине. Заявление было сделано по итогам личной встречи министров обороны двух стран.



