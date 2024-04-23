Шойгу: Группировка НАТО у границ России составляет 33 тысячи человек

Численность группировки войск усиления НАТО у границ России в настоящее время составляет до 33 тысяч человек. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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На заседании коллегии ведомства он также добавил, что у группировки также имеются около 300 танков и более 800 других бронемашин.

«В Германии на базе объединённого командования вооруженных сил США в Европейской зоне развернут штаб «Группы содействия безопасности Украины», - добавил министр.

Ранее в пресс-службе сухопутных войск Финляндии указали, что НАТО проведёт учения на российско-финской границе с 26 апреля по начало июня 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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