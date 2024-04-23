Шойгу: Группировка НАТО у границ России составляет 33 тысячи человек
Численность группировки войск усиления НАТО у границ России в настоящее время составляет до 33 тысяч человек. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
На заседании коллегии ведомства он также добавил, что у группировки также имеются около 300 танков и более 800 других бронемашин.
«В Германии на базе объединённого командования вооруженных сил США в Европейской зоне развернут штаб «Группы содействия безопасности Украины», - добавил министр.
Ранее в пресс-службе сухопутных войск Финляндии указали, что НАТО проведёт учения на российско-финской границе с 26 апреля по начало июня 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru