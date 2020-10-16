Главы МИД России и Японии обсудили проекты на южных Курилах
Глава российского МИДа Сергей Лавров в пятницу обсудил со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги вопросы совместного освоения Южных Курил, говорится в сообщении на сайте российского МИДа.
В сообщении уточняется, что телефонный разговор проходил по инициативе японской стороны.
Месяц назад сообщалось со ссылкой на Мотэги, что Токио сохраняет настрой на подписание мирного договора с Российской Федерацией.
Как сообщает RT, также в разговоре Лавров отметил особое значение диалога по проблемам безопасности.
Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН рассказал, что изменение позиции Токио по Южным Курилам после отставки премьер-министра Синдзо Абэ вряд ли возможно и в целом подписание мирного договора с Японией не является первоочередной задачей российской внешней политики.
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