Главы МИД России и Японии обсудили проекты на южных Курилах

Глава российского МИДа Сергей Лавров в пятницу обсудил со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги вопросы совместного освоения Южных Курил, говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

В сообщении уточняется, что телефонный разговор проходил по инициативе японской стороны.

Месяц назад сообщалось со ссылкой на Мотэги, что Токио сохраняет настрой на подписание мирного договора с Российской Федерацией.

Как сообщает RT, также в разговоре Лавров отметил особое значение диалога по проблемам безопасности.

Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН рассказал, что изменение позиции Токио по Южным Курилам после отставки премьер-министра Синдзо Абэ вряд ли возможно и в целом подписание мирного договора с Японией не является первоочередной задачей российской внешней политики.

