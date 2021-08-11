Главы МИД России и Японии обсудили Курилы и мирный договор
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги провёл телефонные переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба японского внешнеполитического ведомства.
В сообщении говорится, что главы МИД обсудили совместную экономическую деятельность на южной части Курильских островов. Кроме того, министры затронули тему двусторонних отношений и проблемы безопасности, а также вопрос переговоров о заключении мирного договора.
«Мотеги и Лавров отметили важность продвижения консультаций и сотрудничества между Японией и Россией в широком спектре областей, и договорились, что Токио и Москва продолжат консультации на различных уровнях, несмотря на пандемию коронавируса», - заявили в японском МИД
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «нервная реакция» Японии на развитие Курильских островов мешает переговорам о мирном разрешении конфликта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru