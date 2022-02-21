Главы МИД России и Турции встретятся в Анталье
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в Анталье с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов в ходе открытия XI Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».
Ранее стало известно, что Лавров 11-13 марта примет участие в министерской встрече по вопросам урегулирования ситуации в Сирии, которая состоится в турецкой Анталье.
«В Анталье состоится двусторонняя встреча с участием нашего министра и трехсторонняя встреча министров иностранных дел - гарантов астанинского процесса», — цитирует Богданова ТАСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru