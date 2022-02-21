Главы МИД России и Турции встретятся в Анталье

Ранее стало известно, что Лавров 11-13 марта примет участие в министерской встрече по вопросам урегулирования ситуации в Сирии, которая состоится в турецкой Анталье.

«В Анталье состоится двусторонняя встреча с участием нашего министра и трехсторонняя встреча министров иностранных дел - гарантов астанинского процесса», — цитирует Богданова ТАСС.

