Главы МИД России и Пакистана по телефону провели переговоры о ситуации в Афганистане
Главы внешнеполитических ведомств России и Пакистана Сергей Лавров и Шах Махмуд Курейши по телефону обсудили положение дел в Афганистане, сообщает МИД России.
Отмечается, что беседа состоялась по инициативе пакистанской стороны.
«Акцент в беседе сделан на ситуации в Афганистане после прихода к власти движения талибов* (*участники террористической организации, запрещенной в РФ). Министры подчеркнули необходимость оказания содействия, в том числе в рамках расширенной «тройки», в налаживании инклюзивного межафганского диалога в целях формирования репрезентативного правительства, обеспечения стабильности и правопорядка в этой стране», - приводит текст официального сообщения «Интерфакс».
Также Лавров и Курейши коснулись отдельных вопросов развития российско-пакистанских отношений, в том числе подготовки заседания межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Ранее стало известно, что младший брат президента Афганистана Хашмат Гани присягнул на верность талибам.
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