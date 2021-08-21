Главы МИД России и Пакистана по телефону провели переговоры о ситуации в Афганистане

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе пакистанской стороны.

«Акцент в беседе сделан на ситуации в Афганистане после прихода к власти движения талибов* (*участники террористической организации, запрещенной в РФ). Министры подчеркнули необходимость оказания содействия, в том числе в рамках расширенной «тройки», в налаживании инклюзивного межафганского диалога в целях формирования репрезентативного правительства, обеспечения стабильности и правопорядка в этой стране», - приводит текст официального сообщения «Интерфакс».

Также Лавров и Курейши коснулись отдельных вопросов развития российско-пакистанских отношений, в том числе подготовки заседания межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Ранее стало известно, что младший брат президента Афганистана Хашмат Гани присягнул на верность талибам.

