Главы МИД России и Казахстана проведут переговоры в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу примет заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Сообщается, что Мухтар Тлеуберди совершит рабочий визит в Москву, где он планирует встретиться с Лавровым для обсуждения ситуации на Украине и развития экономического сотрудничества двух стран в условиях западных санкций.
Ожидается, что министры не обойдут стороной и спектр взаимодействия в рамках международных объединений ОДКБ, ШОС, ЕАЭС, СНГ и каспийской «пятерки».
Кроме того, Лавров и Тлеуберди обсудят вопросы двухсторонних отношений по стратегическому партнерству и союзничеству.
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