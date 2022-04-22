Главы МИД России и Казахстана проведут переговоры в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу примет заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

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Сообщается, что Мухтар Тлеуберди совершит рабочий визит в Москву, где он планирует встретиться с Лавровым для обсуждения ситуации на Украине и развития экономического сотрудничества двух стран в условиях западных санкций.

Ожидается, что министры не обойдут стороной и спектр взаимодействия в рамках международных объединений ОДКБ, ШОС, ЕАЭС, СНГ и каспийской «пятерки».

Кроме того, Лавров и Тлеуберди обсудят вопросы двухсторонних отношений по стратегическому партнерству и союзничеству.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:МИД РоссииКазахстан
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