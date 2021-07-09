Главы МИД России и Израиля обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора поздравил главу МИД Израиля Яира Лапида со вступлением в должность, сообщает пресс-служба МИД РФ.
В сообщении говорится, что в ходе беседы министры затронули ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, включая состояние дел в палестино-израильском урегулировании и вокруг Сирии.
Также Лавров и Лапид обсудили график предстоящих двусторонних контактов и актуальные задачи двусторонней повестки дня в свете 30-летия российско-израильских дипломатических отношений.
Глава МИД России выразил готовность к совместной работе в интересах укрепления разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между РЙ и Израилем, добавили в российском дипведомстве.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не намерена принимать никаких мер на фоне обострения обстановки в Афганистане, пока ситуация не влияет на страны-союзники Москвы.
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