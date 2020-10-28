Главы МИД России и Франции обсудили ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом ситуацию в зоне конфликта на Южном Кавказе, сообщает пресс-служба российского ведомства.

Главы МИД стран провели телефонную беседу, в ходе которой также выразили озабоченность в связи с продолжением военных действий в Карабахе и призвали стороны конфликта как можно скорее прекратить военное противостояние.

Кроме того, Лавров и Ле Дриан подчеркнули, что ситуация может быть решена только дипломатическим путём с помощью согласованных действий Минской группы ОБСЕ.

Также сообщается, что главы дипведомств рассмотрели возможные сценарии дальнейшего развития Карабахского конфликта.

Боевые действия в Нагорном Карабахе обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирные населённые пункты. Несколько раз Ереван и Баку заключали соглашение о прекращении огня, однако боевые действия продолжались. В понедельник вступило в силу уже третье соглашение о перемирии, которое главы МИД Армении и Азербайджана заключили в Вашингтоне.





