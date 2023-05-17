Главы МИД России, Азербайджана и Армении пройдет в Москве 19 мая
Трехсторонняя встреча глав МИД России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова состоится в Москве 19 мая. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщило агентство ТАСС.
Она отметила что в тот же день пройдут отдельные двухсторонние встречи глав внешнеполитических ведомств. В частности, состоятся армяно-азербайджанские переговоры, касающиеся мирного договора между двумя странами.
Ранее сообщалось о попытке похищения сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота Пашиняна. По предварительным данным, в ней участвовали члены общественной организации «Зов сыновей», которую создали родители погибших в карабахской войне осенью 2020 года военнослужащих. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru