Главы МИД РФ и Турции обсудили эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу эскалацию армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает МИД РФ.
Отмечается, что обе стороны отметили недопустимость вовлечения боевиков из других регионов. Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о доказательствах переброски боевиков в Карабах.
Лавров и Чавушоглу также высказались за взвешенные шаги в оказании политико-дипломатического содействия Баку и Еревану. Также стороны условились координироваться в целях урегулирования конфликта.
Сообщения об эскалации карабахского конфликта поступили утром 27 сентября, в воскресенье. Азербайджан провел контрнаступление в ответ на открытие огня со стороны Армении, приведшее к гибели военных и мирных жителей. Военное положение введено в Армении, Нагорном Карабахе и некоторых регионах Азербайджана.
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