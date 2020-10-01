Главы МИД РФ и Турции обсудили эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу эскалацию армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает МИД РФ.

Отмечается, что обе стороны отметили недопустимость вовлечения боевиков из других регионов. Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о доказательствах переброски боевиков в Карабах.

Лавров и Чавушоглу также высказались за взвешенные шаги в оказании политико-дипломатического содействия Баку и Еревану. Также стороны условились координироваться в целях урегулирования конфликта.

Сообщения об эскалации карабахского конфликта поступили утром 27 сентября, в воскресенье. Азербайджан провел контрнаступление в ответ на открытие огня со стороны Армении, приведшее к гибели военных и мирных жителей. Военное положение введено в Армении, Нагорном Карабахе и некоторых регионах Азербайджана.











