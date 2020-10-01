Захарова заявила о доказательствах переброски боевиков в Карабах

Группа боевиков из-за рубежа переправлена в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Москва имеет подтверждение этой информации. Кроме того, доказательством служат уже обнародованные через соцсети фото- и видео-материалы.

Захарова призвала Армению и Азербайджан не допускать вмешательства в вооруженный конфликт наёмников из других стран, отмечает Ura.ru. Она также предостерегла от воинственных заявлений по Карабаху, поскольку это, а также активность третьих сторон может спровоцировать обострение ситуации непредсказуемыми последствиями.

Представитель МИД РФ призвала немедленно прекратить кровопролитие, передает RT. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что имеет подтверждённые данные о переброске сирийских боевиков из Турции в Нагорный Карабах. Об этом же сегодня шла, в частности, речь на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ.

