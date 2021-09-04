Главы МИД Ирана и Китая обсудили сотрудничество по Афганистану

Министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиан в телефонных переговорах обсудил с китайским коллегой Ван И необходимость тесного сотрудничества по мирному восстановлению Афганистана. Об этом сообщили в МИД Китая.

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«КНР и Иран должны укреплять связи и координацию, чтобы играть конструктивную роль в достижении ... мирного восстановления Афганистана», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Глава китайского ведомства надеется, что новое правительство республики «дистанцируется от террористических организаций, а также установит хорошие отношения со всеми странами».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИДАфганистанКитайИран
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