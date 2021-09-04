Главы МИД Ирана и Китая обсудили сотрудничество по Афганистану

«КНР и Иран должны укреплять связи и координацию, чтобы играть конструктивную роль в достижении ... мирного восстановления Афганистана», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Глава китайского ведомства надеется, что новое правительство республики «дистанцируется от террористических организаций, а также установит хорошие отношения со всеми странами».





