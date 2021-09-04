В ООН анонсировали министерскую встречу по Афганистану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш созовет министерскую встречу по гуманитарной помощи Афганистану, мероприятие состоится в Женеве 13 сентября. Об этом говорится в заявлении офиса генсека организации.

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«ООН остается солидарна с народом Афганистана, поэтому генеральный секретарь направится в Женеву, чтобы 13 сентября созвать гуманитарную министерскую встречу на высоком уровне с целью удовлетворить растущие потребности страны», — цитирует документ ТАСС.

Как отметили в ООН, целями встречи станут увеличение финансирования гуманитарной операции в Афганистане, а также обеспечение полного и беспрепятственного доступа граждан к основным услугам.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:АфганистанООН
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