В ООН анонсировали министерскую встречу по Афганистану

«ООН остается солидарна с народом Афганистана, поэтому генеральный секретарь направится в Женеву, чтобы 13 сентября созвать гуманитарную министерскую встречу на высоком уровне с целью удовлетворить растущие потребности страны», — цитирует документ ТАСС.

Как отметили в ООН, целями встречи станут увеличение финансирования гуманитарной операции в Афганистане, а также обеспечение полного и беспрепятственного доступа граждан к основным услугам.

