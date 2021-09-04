В ООН анонсировали министерскую встречу по Афганистану
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш созовет министерскую встречу по гуманитарной помощи Афганистану, мероприятие состоится в Женеве 13 сентября. Об этом говорится в заявлении офиса генсека организации.
«ООН остается солидарна с народом Афганистана, поэтому генеральный секретарь направится в Женеву, чтобы 13 сентября созвать гуманитарную министерскую встречу на высоком уровне с целью удовлетворить растущие потребности страны», — цитирует документ ТАСС.
Как отметили в ООН, целями встречи станут увеличение финансирования гуманитарной операции в Афганистане, а также обеспечение полного и беспрепятственного доступа граждан к основным услугам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 856 / сут.
Умерли
186 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 690 / сут.
- В ООН анонсировали министерскую встречу по Афганистану
- Ученые предупредили о «старении» органов больных коронавирусом
- Число жертв наводнений из-за урагана «Ида» в США приблизилось к 50
- Источник: К падению бетономешалки с эстакады могло привести превышение скорости
- Грузовик упал с эстакады на Ленинградском проспекте в Москве
- Участника штурма Капитолия в шапке с рогами могут посадить на 20 лет
- ПВО в Сирии отразили воздушную атаку Израиля
- Глава «Новатэка» назвал текущие цены на газ «сверхненормальными»
- Два человека пострадали в результате урагана в Екатеринбурге
- В РПЦ могут исправить житие митрополита Филиппа после слов Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru