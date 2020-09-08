Главы МИД G7 призвали РФ привлечь к ответственности виновных в инциденте с Навальным
Министры иностранных дел государств Группы семи (G7) призвали Россиию привлечь к ответственности виновных в инциденте с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление глав МИД G7, которое распространил Госдеп.
«Мы <...> решительно осуждаем подтвержденное отравление Алексея Навального», - цитирует агентство текст заявления.
В заявлении также Россию призвали обеспечить полную прозрачность расследования инцидента. Также отмечается, что G7 будет внимательно следить за реакцией РФ.
Напомним, Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. После он был доставлен на лечение в немецкую клинику Charite. В минувшую среду правительство ФРГ, ссылаясь на военных медиков, завило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок»
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