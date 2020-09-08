Главы МИД G7 призвали РФ привлечь к ответственности виновных в инциденте с Навальным

«Мы <...> решительно осуждаем подтвержденное отравление Алексея Навального», - цитирует агентство текст заявления.

В заявлении также Россию призвали обеспечить полную прозрачность расследования инцидента. Также отмечается, что G7 будет внимательно следить за реакцией РФ.

Напомним, Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. После он был доставлен на лечение в немецкую клинику Charite. В минувшую среду правительство ФРГ, ссылаясь на военных медиков, завило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок»

