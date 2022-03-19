Главы МИД Франции, Армении и Азербайджана обсудили Нагорный Карабах и Украину
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонные переговоры с армянским и азербайджанским коллегами Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Главы МИД обсудили ситуацию на Южном Кавказе и на Украине, сообщает пресс-служба французского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что Ле Дриан заявил об озабоченности «в связи с недавним всплеском инцидентов на местах» и призвал всеми средствами снижать напряженность. Министр подчеркнул важность контактов сторон «для восстановления недавно поврежденной газовой сети, снабжающей население Нагорного Карабаха», а также заявил о готовности Парижа поддержать процесс переговоров по армяно-азербайджанскому мирному договору.
Кроме того, Ле Дриан приветствовал визит Мирзояна в Турцию и поддержал дальнейшие контакты стран для нормализации отношений. В беседе с Байрамовым французский министр обсудил «проблемы энергоснабжения соседних с Евросоюзом государств» и высказался за направление гуманитарной помощи со стороны Баку на Украину.
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