Главы МИД ЕС приняли решение выделить еще €500 млн на военпомощь Украине

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза (ЕС) приняли решение выделить Украине еще €500 млн на военную помощь Украине. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

По плану, Украина на эту сумму сможет закупить оружие из Европейского фонда мира. Таким образом, общая сумма военной помощи от ЕС достигнет €2 млрд.

Боррель также подчеркнул, что ЕС не будет признавать территории Украины, которые потенциально могут присоединиться к РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраина
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