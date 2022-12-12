Главы МИД ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны МИД ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против РФ, передает РИА Новости.

По его словам, работа в этом направлении продолжится.

Еще до начала заседания он отмечал, что новый пакет еще не готов, ряд вопросов нуждается в согласовании, есть вероятность, что согласование закончится на текущей неделе.

Ранее СМИ сообщили, что Брюссель может выпустить девятый пакет антироссийских санкций до конца года. Отмечается, что в него могут включить ограничения против технологической, финансовой и медиаотрасли экономики РФ. Кроме того, санкции могут коснуться транзакций с тремя российскими банками и инвестиций в горнодобывающий сектор, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

