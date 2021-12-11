Главы МИД Британии и Госдепа США обсудили ситуацию на Украине

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс и госсекретарь США Энтони Блинкен провели двусторонние переговоры. Об этом сообщила сама Трасс в своем Twitter.

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Главы внешнеполитических ведомств встретились в Ливерпуле в преддверии министерского заседания Большой семерки.

«Мы обсудили поддержку Украины перед лицом российской агрессии, важность надежных и честных инвестиций в развивающиеся страны, недопущение появления у Ирана ядерного оружия», — написала глава британского МИД.

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