Главы МИД Британии и Госдепа США обсудили ситуацию на Украине
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс и госсекретарь США Энтони Блинкен провели двусторонние переговоры. Об этом сообщила сама Трасс в своем Twitter.
Главы внешнеполитических ведомств встретились в Ливерпуле в преддверии министерского заседания Большой семерки.
«Мы обсудили поддержку Украины перед лицом российской агрессии, важность надежных и честных инвестиций в развивающиеся страны, недопущение появления у Ирана ядерного оружия», — написала глава британского МИД.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru