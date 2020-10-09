Турция не исключает отправку военных на помощь Азербайджану

Парламент Турции может рассмотреть вопрос об отправке турецких военных на помощь Азербайджану, заявил РИА Новости спикер законодательного органа Мустафа Шентоп.

Он отметил, что пока необходимости отправки турецких военных в Карабах нет.

Ранее турецкая сторона заявляла, что не планирует отправлять своих военных и бойцов вооруженной сирийской оппозиции в Карабах. В то же время Армения неоднократно сообщала, что боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Карабахе.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике продолжаются военные столкновения между армиями Азербайджана и Армении. Президент России Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для консультаций по ситуации в Нагорном Карабахе при посредничестве министра иностранных дел России.

