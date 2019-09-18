Главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил об отставке всех руководителей городских и районных администраций полуострова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что такое решение принято в связи с формированием новой команд после выборов депутатов.

По словам Аксенова, даты проведения конкурсов на замещение освободившихся должностей определятся в ближайшее время. По данным ТАСС, выборы главы республики и главы парламента пройдут 20 сентября.

Аксенов добавил, что в Крыму - 11 городов, четыре городских поселения и 14 районов.

Ранее сообщалось, что в Крыму задумались о переименовании полуострова.



