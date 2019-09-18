Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил об отставке всех руководителей городских и районных администраций полуострова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Он отметил, что такое решение принято в связи с формированием новой команд после выборов депутатов.
По словам Аксенова, даты проведения конкурсов на замещение освободившихся должностей определятся в ближайшее время. По данным ТАСС, выборы главы республики и главы парламента пройдут 20 сентября.
Аксенов добавил, что в Крыму - 11 городов, четыре городских поселения и 14 районов.
Ранее сообщалось, что в Крыму задумались о переименовании полуострова.
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