Главы Генштабов России и США встретились в Швейцарии

Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов провел встречу с председателем Комитета начальников штабов вооружённых сил США Марком Милли. Переговоры прошли в швейцарском Берне. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также меры по предотвращению возможных военных инцидентов.

Военачальники также обменялись мнениями по обстановке в других регионах, сообщили в российском оборонном ведомстве. По его оценке, переговоры имели конструктивный характер.