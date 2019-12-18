Главы Генштабов России и США встретились в Швейцарии
Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов провел встречу с председателем Комитета начальников штабов вооружённых сил США Марком Милли. Переговоры прошли в швейцарском Берне. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также меры по предотвращению возможных военных инцидентов.
Военачальники также обменялись мнениями по обстановке в других регионах, сообщили в российском оборонном ведомстве. По его оценке, переговоры имели конструктивный характер.
Ранее Валерий Герасимов заявил, что усиление военной активности и частые учения НАТО в Прибалтике, а также в акваториях Чёрного и Балтийского морей говорят о подготовке североатлантического альянса к широкомасштабному военному конфликту.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал это заявление как «единственно верное», сообщает Ura.ru. По словам представителя Кремля, оценка Герасимова основана на мнении профессионалов.
Песков подчеркнул, что расширение военной инфраструктуры НАТО действительно заставляет проявлять беспокойство.
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