Главы Генштабов РФ и США провели телефонные переговоры

Герасимов и Милли обсудили актуальные вопросы международной безопасности, подтвердили в Минобороны России. Причём обе стороны договорились не раскрывать детали переговоров.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что первый раунд переговоров с США по гарантиям безопасности должен состояться в первых числах января, после чего контакты по данной теме продолжатся с НАТО и по линии ОБСЕ.

