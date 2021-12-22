Главы Генштабов РФ и США провели телефонные переговоры

Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Марк Милли провел телефонную беседу с начальником Генерального штаба российской армии Валерием Герасимовым. Об этом информирует пресс-служба Объединенного комитета.

Военачальники обсудили вопросы безопасности регионального уровня, которые вызывают двустороннее беспокойство. Как уточнили в американском военном ведомстве, это был очередной разговор из серии контактов, которые проводятся с целью снижения рисков и ослабления напряженности.

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Герасимов и Милли обсудили актуальные вопросы международной безопасности, подтвердили в Минобороны России. Причём обе стороны договорились не раскрывать детали переговоров.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что первый раунд переговоров с США по гарантиям безопасности должен состояться в первых числах января, после чего контакты по данной теме продолжатся с НАТО и по линии ОБСЕ.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:БезопасностьПереговорыГенштаб ВС РФ
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