Пашинян заявил о готовности Армении начать демаркацию границ с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заинтересован в мирных переговорах с Баку, сообщает ТАСС.

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В ходе трёхсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи он отметил, что нагорнокарабахский конфликт следует решить в рамках минской группы ОБСЕ.

Также он указал, что Армения готова к процессу демаркации границ с Азербайджаном.

«Мы собрались... чтобы обсудить решения тех проблем, которые существуют. Армения готова приступить к процессу делимитации и демаркации границы», - подчеркнул он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян в результате телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем договорились о встрече в Брюсселе 15 декабря.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Нагорный КарабахГраницаАзербайджанАрменияНикол Пашинян
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