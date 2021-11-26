Пашинян заявил о готовности Армении начать демаркацию границ с Азербайджаном

В ходе трёхсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи он отметил, что нагорнокарабахский конфликт следует решить в рамках минской группы ОБСЕ.

Также он указал, что Армения готова к процессу демаркации границ с Азербайджаном.

«Мы собрались... чтобы обсудить решения тех проблем, которые существуют. Армения готова приступить к процессу делимитации и демаркации границы», - подчеркнул он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян в результате телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем договорились о встрече в Брюсселе 15 декабря.