Главу политбюро ХАМАС Ханию похоронят в Дохе
Похороны главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании пройдут в Дохе в пятницу, 2 августа. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале организации.
Ранее стало известно, что Хания был убит в Тегеране, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как отметили в ХАМАС, глава политбюро погиб после израильского рейда на его резиденцию. По данным СМИ, Хания был убит прямым попаданием ракеты.
«Официальная и народная церемония прощания с Исмаилом Ханией состоится в иранской столице в четверг, 1 августа», — сообщило палестинское движение.
Днем позже тело политического деятеля перевезут в Доху. В столице Катара в пятницу пройдут погребальная молитва и похороны Хании «при участии населения, палестинских фракций и лидеров арабских и исламских государств».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru