Главу «Кремля» отправили в колонию за освобождение от уголовной ответственности
В Московской области Красногорский городской суд приговорил бывшего президента межрегиональной патриотической общественной организации выпускников Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ) «Кремль» Леонида Карманова к шести годам колонии и штрафу в 900 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант».
Также сроки получили экс-помощник члена Совфеда и депутата Госдумы Эдвард Мурадян и адвокат Вячеслав Пичуев — по 4,5 года колонии и штрафу по 530 тыс. рублей. До этого Одинцовский гарнизонный суд рассмотрел дело сводного брата Карманова — полковника Андрея Арефьева, которому назначили шесть лет заключения и штраф в 600 тыс. рублей. Все они признаны виновными в мошенничестве. Осужденные убеждали клиентов, что за деньги помогут заключить фиктивные контракты с Минобороны РФ на участие в спецоперации, что, как обещали осужденные, позволило бы обвиняемым в различных преступлениях гражданам избежать наказания.
По данным следствия, организатором преступной схемы выступил Карманов. Злоумышленники искали спонсоров для мероприятий МВОКУ, однако позже переключились на более прибыльную аферу. Арефьеву изготовили поддельное удостоверение генерала ГРУ и сшили форму, чтобы придавать переговорам значимость. Клиентов уверяли, что заключившие контракт не попадут на поле боя, а лишь будут сидеть в тылу и получать награды.
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