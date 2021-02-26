Главу Конституционного суда Украины на месяц отстранили от должности

Глава Конституционного суда (КС) Украины Александр Тупицкий на месяц отстранен от исполнения своих обязанностей. Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского опубликован на сайте главы государства.

КС Украины обвинил Зеленского в превышении конституционных полномочий

Отмечается, что судья будет отстранен от должности с 28 февраля.

Тупицкий в декабре был отстранен на два месяца. Позже судью обвинили в заведомо ложных показаниях и подкупе свидетеля, а решением киевского Окружного административного суда Тупицкому запретили появляться на рабочем месте.


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Фото: facebook.com
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийКонституционный СудУкраина
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