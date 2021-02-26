Главу Конституционного суда Украины на месяц отстранили от должности

Отмечается, что судья будет отстранен от должности с 28 февраля.

Тупицкий в декабре был отстранен на два месяца. Позже судью обвинили в заведомо ложных показаниях и подкупе свидетеля, а решением киевского Окружного административного суда Тупицкому запретили появляться на рабочем месте.



