Главу Чувашии Игнатьева выгнали из «Единой России»
Глава Чувашии Михаил Игнатьев официально исключен из партии «Единая Россиия». Об этом во вторник, 28 января, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Он уточнил, что решение принято президиумом генсовета партии.
Напомним, в последние недели Игнатьев дважды оказывался в эпицентре скандалов.
Сначала он в ходе встречи с работниками СМИ призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть. Позднее в ходе церемонии выдачи новой техники пожарным он вынудил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от служебной машины.
Игнатьев занимает пост главы Чувашии с 2010 года. После двух скандалов с его участие в СМИ поползли слухи, что отставка главы республики состоится в ближайшие дни.
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