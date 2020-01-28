Главу Чувашии Игнатьева выгнали из «Единой России»

Напомним, в последние недели Игнатьев дважды оказывался в эпицентре скандалов.

Сначала он в ходе встречи с работниками СМИ призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть. Позднее в ходе церемонии выдачи новой техники пожарным он вынудил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от служебной машины.

Игнатьев занимает пост главы Чувашии с 2010 года. После двух скандалов с его участие в СМИ поползли слухи, что отставка главы республики состоится в ближайшие дни.

