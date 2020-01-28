Главу Чувашии Игнатьева выгнали из «Единой России»

28 января 202014:25

Глава Чувашии Михаил Игнатьев официально исключен из партии «Единая Россиия». Об этом во вторник, 28 января, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. Он уточнил, что решение принято президиумом генсовета партии.

В колхоз! Оскандалившемуся главе Чувашии ищут новое место

Напомним, в последние недели Игнатьев дважды оказывался в эпицентре скандалов.

Сначала он в ходе встречи с работниками СМИ призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть. Позднее в ходе церемонии выдачи новой техники пожарным он вынудил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от служебной машины.

Игнатьев занимает пост главы Чувашии с 2010 года. После двух скандалов с его участие в СМИ поползли слухи, что отставка главы республики состоится в ближайшие дни.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
ТЕГИ:ЧувашияМЧСЕдиная Россия