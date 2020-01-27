Главу Чувашии Игнатьева рекомендовали выгнать из «Единой России»

Ранее, в понедельник, Игнатьев впервые прокомментировал скандальный инцидент во время вручения ключей от новых автомобилей пожарным. Он заявил, что всегда относился к пожарным и их труду с «глубочайшим уважением», добавив, что отвергает все «домыслы, слухи и сплетни» о его якобы непочтительном отношении в адрес офицера.

Напомним, скандал спровоцировала видеозапись, на которой глава республики решил подшутить над офицером МЧС, принимавшим технику, и вынудил его подпрыгивать за ключами.

Незадолго до этого Игнатьев вызвал негодование общественности, призвав «мочить» критикующих власти журналистов и блогеров.

После двух этих историй депутат Госдумы «Единой России» Александр Хинштейн призвал проверить Игнатьева на вменяемость, сообщают argumenti.ru.

