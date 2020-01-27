Главу Чувашии Игнатьева рекомендовали выгнать из «Единой России»
Комиссия по этике «Единой России» посоветовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева после его шутки над офицером МЧС, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ЕР.
Одновременно с этим было рекомендовано вывести Игнатьева из членства в региональном политсовете партии.
Ранее, в понедельник, Игнатьев впервые прокомментировал скандальный инцидент во время вручения ключей от новых автомобилей пожарным. Он заявил, что всегда относился к пожарным и их труду с «глубочайшим уважением», добавив, что отвергает все «домыслы, слухи и сплетни» о его якобы непочтительном отношении в адрес офицера.
Напомним, скандал спровоцировала видеозапись, на которой глава республики решил подшутить над офицером МЧС, принимавшим технику, и вынудил его подпрыгивать за ключами.
Незадолго до этого Игнатьев вызвал негодование общественности, призвав «мочить» критикующих власти журналистов и блогеров.
После двух этих историй депутат Госдумы «Единой России» Александр Хинштейн призвал проверить Игнатьева на вменяемость, сообщают argumenti.ru.
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