Главу Чувашии Игнатьева рекомендовали выгнать из «Единой России»

27 января 202015:20

Комиссия по этике «Единой России» посоветовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева после его шутки над офицером МЧС, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ЕР.

Одновременно с этим было рекомендовано вывести Игнатьева из членства в региональном политсовете партии.

Кто не скачет, тот…

Ранее, в понедельник, Игнатьев впервые прокомментировал скандальный инцидент во время вручения ключей от новых автомобилей пожарным. Он заявил, что всегда относился к пожарным и их труду с «глубочайшим уважением», добавив, что отвергает все «домыслы, слухи и сплетни» о его якобы непочтительном отношении в адрес офицера.

Напомним, скандал спровоцировала видеозапись, на которой глава республики решил подшутить над офицером МЧС, принимавшим технику, и вынудил его подпрыгивать за ключами.

Незадолго до этого Игнатьев вызвал негодование общественности, призвав «мочить» критикующих власти журналистов и блогеров.

После двух этих историй депутат Госдумы «Единой России» Александр Хинштейн призвал проверить Игнатьева на вменяемость, сообщают argumenti.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Лызлова
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