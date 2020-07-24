Главред КП: критика СМИ от Лукашенко – отражение ситуации в стране
Гендиректор ЗАО «Комсомольская правда», главред издания Владимир Сунгоркин в беседе с НСН связал высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко со сложной ситуацией в стране и пообещал прислушаться к пожеланиям белорусского лидера.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал правительство и МИД страны не ждать его команды относительно СМИ, по его мнению, распространяющих деструктивную информацию. В числе претензий к ним глава государства назвал «тенденциоз» и призывы к массовым беспорядкам. Среди СМИ, на которые он обратил внимание, оказалось и издание «Комсомольская правда».
Гендиректор ЗАО «Комсомольская правда», главред издания Владимир Сунгоркин в эфире НСН назвал заявление Лукашенко отражением очень нервной ситуации в Белоруссии.
«Я бы назвал заявление Лукашенко отражением очень нервной ситуации, связанной с выборами в Белоруссии. Там действительно все нервные сейчас. В реальной жизни, каких-то сценариев или процессов, которые Лукашенко вчера описывал по отношению к «Комсомольской правде», я не вижу. Мы добросовестно рассказываем о том, как идёт предвыборная компания. Даём возможности нашим читателям и слушателям получать информацию о своём президенте и его оппозиции. Ничего такого, о чём говорил Лукашенко, я не заметил. Да это и невозможно, страна достаточно строго следит за содержанием газет», - заявил главред КП.
Он уточнил, что именно могло вызвать у Лукашенко такую реакцию по отношению к «Комсомольской правде».
«Я считаю, что это может быть его реакция на вполне банальные слова, произнесённые на радио «Комсомольская правда», когда, отвечая на вопрос «Что сейчас с предвыборной компанией в Белоруссии?», я сказал, что она необычная и небанальная, а также, что Лукашенко победит, но победа будет очень трудной. Вот и всё, собственно», - добавил Сунгоркин.
Главред КП также отметил, что со своей стороны издание не хочет полемизировать по этому поводу, а заявления президента восприняли как пожелание быть более внимательными к тому, что происходит на полях и в цехах.
Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с НСН рассказал, готов ли Лукашенко к жестким действиям против независимых СМИ.
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