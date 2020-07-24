Главред КП: критика СМИ от Лукашенко – отражение ситуации в стране

«Я бы назвал заявление Лукашенко отражением очень нервной ситуации, связанной с выборами в Белоруссии. Там действительно все нервные сейчас. В реальной жизни, каких-то сценариев или процессов, которые Лукашенко вчера описывал по отношению к «Комсомольской правде», я не вижу. Мы добросовестно рассказываем о том, как идёт предвыборная компания. Даём возможности нашим читателям и слушателям получать информацию о своём президенте и его оппозиции. Ничего такого, о чём говорил Лукашенко, я не заметил. Да это и невозможно, страна достаточно строго следит за содержанием газет», - заявил главред КП.

Он уточнил, что именно могло вызвать у Лукашенко такую реакцию по отношению к «Комсомольской правде».

«Я считаю, что это может быть его реакция на вполне банальные слова, произнесённые на радио «Комсомольская правда», когда, отвечая на вопрос «Что сейчас с предвыборной компанией в Белоруссии?», я сказал, что она необычная и небанальная, а также, что Лукашенко победит, но победа будет очень трудной. Вот и всё, собственно», - добавил Сунгоркин.

Главред КП также отметил, что со своей стороны издание не хочет полемизировать по этому поводу, а заявления президента восприняли как пожелание быть более внимательными к тому, что происходит на полях и в цехах.

Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с НСН рассказал, готов ли Лукашенко к жестким действиям против независимых СМИ.

