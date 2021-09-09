СМИ: «Локомотив» попросил у РЖД еще 3 миллиарда рублей

Руководство московского футбольного клуба «Локомотив» обратилось к РЖД с просьбой выделить дополнительный бюджет в размере 3 миллиардов рублей (около 35 млн евро), сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным издания, этот вопрос будет внесен в повестку ближайшего совета директоров компании.

«Откаты и халява». Лоза и Черданцев о высоких зарплатах российских футболистов

По данным авторитетного сайта Transfermarkt, «Локомотив» занимает четвертое место в списке самых дорогих клубов России после «Зенита», «Спартака» и «Краснодара». Издание оценивает общую стоимость игроков железнодорожников в 89 миллионов евро.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза и комментатор Георгий Черданцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказали, откуда берутся завышенные зарплаты в российском футболе.

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ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
ТЕГИ:ФутболЛокомотив
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