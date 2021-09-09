СМИ: «Локомотив» попросил у РЖД еще 3 миллиарда рублей

По данным авторитетного сайта Transfermarkt, «Локомотив» занимает четвертое место в списке самых дорогих клубов России после «Зенита», «Спартака» и «Краснодара». Издание оценивает общую стоимость игроков железнодорожников в 89 миллионов евро.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза и комментатор Георгий Черданцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказали, откуда берутся завышенные зарплаты в российском футболе.

