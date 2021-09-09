СМИ: «Локомотив» попросил у РЖД еще 3 миллиарда рублей
Руководство московского футбольного клуба «Локомотив» обратилось к РЖД с просьбой выделить дополнительный бюджет в размере 3 миллиардов рублей (около 35 млн евро), сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным издания, этот вопрос будет внесен в повестку ближайшего совета директоров компании.
По данным авторитетного сайта Transfermarkt, «Локомотив» занимает четвертое место в списке самых дорогих клубов России после «Зенита», «Спартака» и «Краснодара». Издание оценивает общую стоимость игроков железнодорожников в 89 миллионов евро.
Ранее певец и композитор Юрий Лоза и комментатор Георгий Черданцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказали, откуда берутся завышенные зарплаты в российском футболе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 380 / сут.
Умерли
190 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+19 639 / сут.
- Вооруженный мужчина захватил филиал «Банка Грузии»
- Сбой зафиксирован в работе «Билайна»
- «Матери Беслана» отреагировали на идею пересмотра приговора террористу
- Санкт-Петербург вышел на плато по заболеваемости COVID-19
- Россия впервые будет экспортировать спортивный пистолет «Аспид»
- Путин планирует лично проститься с погибшим главой МЧС Зиничевым
- В Минпросвещения оценили темпы вакцинации учителей от COVID-19
- СМИ: «Локомотив» попросил у РЖД еще 3 миллиарда рублей
- Цена на газ в Европе побила рекорд
- «Боятся». Захарова прокомментировала блокировку телеведущего Попова в Twitter
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru