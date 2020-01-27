Главой «Российского экологического оператора» назначен Илья Гудков

27 января 202023:16

Председатель правительства Михаил Мишустин назначил главой компании "Российский экологический оператор" Илью Гудкова. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте кабмина.

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В документе отмечается, что Гудков назначен сроком на три года.

Как напоминает Интерфакс, ранее должность гендиректора организации занимал Денис Буцаев. Он занял пост в феврале 2019 года, экс-премьер-министр Медведев сместил его с должности в ноябре.

Компания "Российский экологический оператор" (РЭО) создана в январе 2019 года по указу президента Владимира Путина. Организация создана с целью формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в РФ.


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ФОТО: Екатерина Лызлова//РИА Новости
ТЕГИ:Михаил МишустинЭкология