Главой «Российского экологического оператора» назначен Илья Гудков

В документе отмечается, что Гудков назначен сроком на три года.

Как напоминает Интерфакс, ранее должность гендиректора организации занимал Денис Буцаев. Он занял пост в феврале 2019 года, экс-премьер-министр Медведев сместил его с должности в ноябре.

Компания "Российский экологический оператор" (РЭО) создана в январе 2019 года по указу президента Владимира Путина. Организация создана с целью формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в РФ.



