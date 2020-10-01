Главой Мосгорсуда на 6 лет назначен Михаил Птицын
Михаил Птицын назначен главой Мосгорсуда, сообщает РИА Новости со ссылкой на указ президента России Владимира Путина на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ вступает в силу с 24 октября 2020 года. Он назначен на эту должность сроком на 6 лет.
С 23 октября истекает срок полномочий предыдущего главы суда Ольги Егоровой, неделю назад высшая квалификационная коллегия судей РФ удовлетворила ее заявление о прекращении полномочий председателя Мосгорсуда. Егорова возглавляла этот суд 20 лет.
Председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын - судья с 27-летним стажем. В список обязанностей главы Мосгорсуда входят, в том числе организация работы суда, созыв президиума, председательство в его заседаниях и так далее.
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