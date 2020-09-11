Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей РФ 22 сентября рассмотрит заявление об отставке председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой. Об этом сообщается на сайте ВККС.
Из сообщения следует, что Егорова подала в отставку с 23 октября. Она проработала в статусе председателя Мосгорсуда 20 лет. На её место был рекомендован председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын, напоминает РИА Новости.
Председателя Мосгорсуда назначает президент России на шестилетний срок по представлению Верховного суда и при одобрении ВККС.
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