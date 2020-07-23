Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге 26 июля

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге в ближайшее воскресенье. Соответствующий указ, опубликованный на официальном интернет-портале нормативной информации, подписал российский президент Владимир Путин.

Отметим, 26 июля в России будут отмечать День военно-морского флота.

Подготовкой и проведением парада занимается Минобороны РФ при содействии других ведомств и петербургского правительства.

На прошлой неделе 17 июля сообщалось, что по поручению Путина была объявлена внезапная проверка ряда войск. В частности, это коснулось Южного и Западного военных округов, ВДВ, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, отдельных соединений центрального подчинения.

