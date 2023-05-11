Главный соперник Эрдогана на выборах обвинил Россию в заговоре

Единый кандидат от «Республиканского альянса» на президентских выборах в Турции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в заговорах и создании фейковых новостей.

«Поддержка Эрдогана»: В Турции увидели скрытый смысл газового подарка Москвы

«Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране», - написал политик на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ).

Он призвал Россию «держать руки подальше от турецкого государства». Кандидат от оппозиции добавил, что выступает за сотрудничество и дружбу между Москвой и Анкарой.

Выборы президента Турции состоятся 14 мая. Социологи прогнозируют проведение двух туров голосования.

Лидер партии Memleket Мухаррем Индже 11 мая объявил об отказе от участия в президентских выборах, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыРоссияТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры